«ЛНР» сообщила о еще четырех умерших от коронавируса

За минувшие сутки, 22 июня, в отдельных районах Луганской области медики зарегистрировали четыре случая смерти от коронавируса. Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



Кроме того, за сутки с выздоровлением выписаны четыре человека.



О новых случаях болезни в «ЛНР» не сообщают второй день подряд.



Таким образом, за все время пандемии там подтверждают 5 027 случаев коронавируса. Из них 4 404 человека выписано, а 467 умерли.



У властей Украины нет официальных данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.