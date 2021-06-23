ОБСЕ узнала подробности взрыва, в котором пострадала жительница Первомайска

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила подробности ранения пожилой женщины в результате подрыва в неподконтрольном Украине Первомайске Луганской области 31 мая. Об этом говорится в свежем отчете миссии.



16 июня члены патруля СММ встретились с пострадавшей в ее доме в Первомайске и увидели, что у нее перебинтована верхняя часть правого бедра. По ее словам, 31 мая во время уборки на кладбище она нашла предмет и услышала резкое пощелкивание. Женщина попыталась отбежать в сторону и услышала взрыв, после которого увидела кровотечение из правой ноги.



В тот же день медперсонал больницы в Первомайске сообщил Миссии, что 31 мая к ним была доставлена женщина с осколочными ранениями верхней части правого бедра, полученными в результате срабатывания взрывоопасного предмета.



Также информацию об инциденте подтвердил муж пострадавшей.



Ранее о ранении жительницы Первомайска в результате взрыва сообщила группировка «ЛНР».