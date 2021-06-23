Аномальная жара: На Донбассе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

По данным Укргидрометцентра, 23 – 25 июня в большинстве северных, западных и восточных областей будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.



В Укргидрометцентре пояснили, что в страну пришел антициклон «Zoe», который будет удерживать на всей территории сильную жару до +36 градусов тепла.



«Сильная жара будет главным метеогероем в Украине на этой неделе. В последние дни на большей части территории Украины распространил свое влияние антициклон "Zoe". При антициклоне в летний период погода является сухой, малооблачной и жаркой. Именно такие погодные условия сохранятся практически по всей территории нашей страны до конца этой недели», – отмечают метеорологи.



Согласно прогнозам, кратковременные локальные дожди и грозы можно ожидать только жителям южных регионов Украины и в Карпатах, на остальной территории страны сохранится сухая погода.



В ближайшие дни в Донецкой и Луганской областях ожидается +32+35 днем, а ночью +19+21.



Жара может ослабнуть в субботу и воскресенье. В эти дни в Украину с запада начнет поступать более прохладный и влажный атлантический воздух.



Кроме того, 22 июня над Левобережной частью Украины прошла пылевая буря «Астраханский суховей». Она достигла Киева, в столице было зафиксировано повышение концентрации пыли в воздухе.



В Укргидрометцентре сообщили, что причиной такого явления стало выдувание в южных районах России значительного количества почвы и перемещение воздушных масс на территорию Украины. Кроме того, дополнительным фактором стало усиление скорости ветра до 20 м/с в Киеве, который поднял пыль, а также повышение влажности воздуха, что способствует ухудшению горизонтальной видимости.



По прогнозам, ситуация улучшится к середине ночи с 23 на 24 июня, однако остаточные явления перемещения пыли будут наблюдаться еще некоторое время.