Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Аномальная жара: На Донбассе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

23 июня 2021, 09:56

Аномальная жара: На Донбассе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

По данным Укргидрометцентра, 23 – 25 июня в большинстве северных, западных и восточных областей будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Укргидрометцентре пояснили, что в страну пришел антициклон «Zoe», который будет удерживать на всей территории сильную жару до +36 градусов тепла.

«Сильная жара будет главным метеогероем в Украине на этой неделе. В последние дни на большей части территории Украины распространил свое влияние антициклон "Zoe". При антициклоне в летний период погода является сухой, малооблачной и жаркой. Именно такие погодные условия сохранятся практически по всей территории нашей страны до конца этой недели», – отмечают метеорологи.

Согласно прогнозам, кратковременные локальные дожди и грозы можно ожидать только жителям южных регионов Украины и в Карпатах, на остальной территории страны сохранится сухая погода.

В ближайшие дни в Донецкой и Луганской областях ожидается +32+35 днем, а ночью +19+21.

Жара может ослабнуть в субботу и воскресенье. В эти дни в Украину с запада начнет поступать более прохладный и влажный атлантический воздух.

Кроме того, 22 июня над Левобережной частью Украины прошла пылевая буря «Астраханский суховей». Она достигла Киева, в столице было зафиксировано повышение концентрации пыли в воздухе.

В Укргидрометцентре сообщили, что причиной такого явления стало выдувание в южных районах России значительного количества почвы и перемещение воздушных масс на территорию Украины. Кроме того, дополнительным фактором стало усиление скорости ветра до 20 м/с в Киеве, который поднял пыль, а также повышение влажности воздуха, что способствует ухудшению горизонтальной видимости.

По прогнозам, ситуация улучшится к середине ночи с 23 на 24 июня, однако остаточные явления перемещения пыли будут наблюдаться еще некоторое время.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
Погода Буря

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:14
«ЛНР» сообщила о еще четырех умерших от коронавируса
22:48
Борьба за сохранение парка в Донецке: строительство церкви разрешил «мэр» при «ДНР»
20:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 июня
16:29
Предвыборное послабление: Правозащитник рассказал, зачем «Л-ДНР» открыли внутреннюю «границу»
14:16
«Л-ДНР» упростили оформление российского СНИЛС и регистрации на портале госуслуг РФ перед выборами в Госдуму
10:45
ОБСЕ рассказала о новых минах в ОРДЛО
22:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 июня
15:15
В Луганске эвакуировали посетителей торгового центра после сообщения о минировании
13:47
Жители Донецка начали борьбу против строительства храма в парке
11:56
В «ДНР» показали, как сейчас выглядит «граница с ЛНР»
09:47
«ЛНР» сообщила о 463-й смерти от коронавируса
19:20
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
11:47
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 21 июня
11:35
«ДНР» заявила о 83 новых случаях коронавируса и 15 смертях
09:31
«ЛНР» сообщила о 8 новых случаях коронавируса, два человека умерли
все новости
10:47
В России заявили об эскалации в Европе и обвинили Украину в «провокациях»
10:19
Передают посылки и письма: Красный Крест до сих пор не получил доступ к пленным в ОРДЛО
10:05
В Донецкой области зарегистрировали еще 6 смертей от коронавируса
09:56
Аномальная жара: На Донбассе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
09:28
ОБСЕ узнала подробности взрыва, в котором пострадала жительница Первомайска
09:14
«ЛНР» сообщила о еще четырех умерших от коронавируса
08:48
На Донбассе рассказали про обстрелы к утру 23 июня
08:11
Более 800 случаев коронавируса зафиксировали в Украине за сутки
23:49
США призвали РФ прекратить насилие после ранения мирного жителя в Авдеевке
22:48
Борьба за сохранение парка в Донецке: строительство церкви разрешил «мэр» при «ДНР»
20:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 июня
19:41
СНБО соберется на заседание из-за угрозы «индийского» штамма коронавируса
18:57
Меркель пригласила Зеленского в Берлин говорить о достижении мира на Донбассе
17:55
Штаб: 5 нарушений «тишины» и пролеты БПЛА боевиков с начала суток
17:48
В Мариуполе с 1 июля подорожает вывоз отходов: На сколько вырастут платежки
все новости
ВИДЕО
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
20 июня, 19:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
19 июня, 23:20
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция