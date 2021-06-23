В Мариуполе подросток погиб на реке от удара током

В Мариуполе 17-летний парень получил смертельный удар электрическим током. Об этом сообщает Мариупольское районное управление полиции Донецкой области.



Вчера, 22 июня, в 17:04 на линию 102 поступило сообщение о том, что у реки в Центральном районе города погиб несовершеннолетний парень.



На месте правоохранители выяснили, что 17-летний юноша вместе со сверстниками купался в реке. Предварительно установлено, что он мокрыми руками прикоснулся к оголенному проводу под напряжением, в результате чего был поражен электрическим током.



Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».



Следствие продолжается, полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Читайте также: В поселке под Мариуполем подростку выстрелили в голову на детской площадке