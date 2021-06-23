На Луганщине за сутки выявили 23 заболевших коронавирусом

В Луганской области за прошлые сутки подтвердили 23 новых случая COVID-19. От осложнений болезни скончались еще четверо жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Больше всего заболевших выявили в Северодонецке – шесть, в Попасной – пять, а также три человека заболели в Новоайдаре, по два – в Лисичанске, Сватово, Станице Луганской, Старобельске и один – в Троицке.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 41-летний мужчина и 71-, 79-летние женщины из Северодонецка, 80-летняя женщина из Мелового.



За все время пандемии на Луганщине коронавирус лабораторно подтвержден у 26 517 человек. Из них выздоровели – 25 230 пациентов, умерли – 936.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 9,2 (при пороговом 60).

За вторник, 22 июня, в Украине выявили 835 случаев заражения коронавирусом — это на 539 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 2 292 человек, а 70 умерли.