«ДНР» выявила еще 206 заболевших ковидом. Умерли 8 человек

За вторник, 23 июня, в отдельных районах Донецкой области выявили 206 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели 177 человек, а 8 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 42 082 случая ковида. Из них 35 313 выздоровели, 3 191 человек скончался.



За сутки также выявили 104 заболевших пневмонией. Из них госпитализированы 86 человек. Всего на лечении остается 1 120 пациентов с пневмониями, из них 559 на кислородной поддержке (+30 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.