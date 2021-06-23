В Луганской области поезд столкнулся с трактором, водитель погиб

Поезд сбил трактор на ж/д переезде под Белокуракино. Фото: ГУНП в Луганской области

В поселке городского типа Белокуракино на Луганщине в результате ДТП на железнодорожных путях погиб водитель трактора. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



Авария с участием трактора и пригородного поезда «Кондрашовка – Лантратовка» произошла вчера, 22 июня. В полицию поступило сообщение дежурного по железнодорожной станции о том, что на переезде поезд сбил трактор.



Следствие предварительно установило, что в 11:33 поезд «Кондрашовка – Лантратовка» столкнулся с трактором МТЗ-82, за рулем которого был 53-летний житель села Павловка.



Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия, по факту нарушений правил безопасности движения открыто уголовное производство.

В результате аварии погиб тракторист. Фото: ГУНП в Луганской области