«Высыпали в тарелку порох и подожгли». Двое взрослых и ребенок пострадали от взрыва в Снежном

Двое взрослых мужчины и ребенок 2013 года рождения пострадали в результате взрыва в неподконтрольном Украине Снежном. Об этом сообщает «МВД» группировки «ДНР».



Как установила «полиция», 26-летний мужчина вместе со своим товарищем «высыпали в тарелку порох и подожгли». В это время рядом с друзьями находился 8-летний сын хозяина домовладения. Спустя некоторое время произошел взрыв, в результате которого мужчины и ребенок получили телесные повреждения.



На месте происшествия «полицейские» обнаружили и изъяли предмет, который является частью пистолета-пулемета Шпагина образца 1941 года, в конструкции которого имеется основная часть огнестрельного оружия — ствольная коробка. По словам фигуранта, этот предмет он нашел в лесополосе.



В отношении мужчины открыто «уголовное дел» по факту незаконного хранения оружия. Санкция статьи 256 «Уголовного кодекса ДНР» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.