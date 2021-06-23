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Отдыхаем в Приазовье — Белосарайская коса. Спецпроект

23 июня 2021, 18:26

Отдыхаем в Приазовье — Белосарайская коса. Спецпроект

Фото: сайт «Лови лето» Фото: сайт «Лови лето»

Белосарайская коса, наряду с Урзуфом, остается едва ли не единственным курортным населенным пунктом под Мариуполем, где число отдыхающих равняется довоенному.

Несмотря на прохладные погодные условия, сезон здесь начинается в июне. Хотя первые отдыхающие приезжают и в мае. Цены на жилье еще не достигли своего пика, а температура воздуха не превышает +25.

Жизнь на Белосарайской косе в этом месяце еще не бурлит. Лотки на местном рынке, где продают купальники, круги, сланцы и сувениры открыты через один. Как и магазины с продуктами. Местный рынок набирает обороты в начале июля. Тогда поспевают местные овощи и фрукты, а выбор фермерских сметаны, молока, сыра и масла в разы больше. Но вне зависимости от месяца, исключая холодное время года, конечно, отдыхающих еще с семи часов утра ждут продавцы сдобы — здесь и пирожки с фруктами, и пахлава, и торты. Некоторые продавцы, наработав постоянную базу покупателей, приходят позже и в определенные места.

Рыба на рынке продается, в основном, сушеная или вяленая. Свежую можно купить в рыболовецкой артели, которая находится почти в самом конце косы. Правда, в последние годы рыбное разнообразие в Азовском море стало значительно меньше. Ловят тут бычок, камбалу, пеленгас, плотву. О том, что когда-то в этих водах ловился и осетр напоминает только памятник в центре поселка.

Возле рынка находится и основной центр развлечений — парк аттракционов и фуд-корт с пиццей, бургерами, коктейлями и дискотекой. Да, рынок на Белосарайке не единственное место, где можно поесть. Предлагают еду и различные кафе «домашней кухни», и питейные заведения.

На Белосарайскую косу чаще всего приезжают семьи с маленькими детьми. Такие отдыхающие чаще всего арендуют домик с кухней и удобствами на месяц. Согласно данным сайта «Лови лето», стоимость такого жилья обойдется от 700 до 1500 гривен. Есть и совсем эконом-варианты — от 100 гривен за место. Как и на других курортах Приазовья, базы отдыха могут предложить завтрак за дополнительную плату (около 200 гривен), питание в ресторане на территории.

На первой линии, фактически у самой кромки воды плотная и хаотичная застройка многоэтажными виллами и замками. Но там никто не живет — окна закрыты, а на массивных воротах висят таблички «номера не сдаются».

Стройка с каждым годом все больше и больше занимает заповедные территории ландшафтного заказника, который входит в национальный природный парк «Меотида». Это остатки той природы, которые могут дать представление о том, что же представляла собой Белосарайская коса раньше.

На фотоохоту за краснокнижными птицами сюда приезжают бердвочеры. Весной и в начале июня лиманы пересыхают и зарастают разнотравьем и солеросами. Но на оконечность косы, где встречаются даже пеликаны, пройти не удастся — там располагается пост пограничников.

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