В Украине зафиксирован штамм коронавируса «Дельта»

В Украине впервые был обнаружен коронавирус типа «Дельта». Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью «ТСН».



По его словам, два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка — 16 лет, которые недавно вернулись из России. Сейчас они госпитализированы, их состояние стабильное.



«У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, 2 частных и 2 государственных, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ», — отметил Данилов.



Он также не исключил, что может быть полностью остановлено сообщение с некоторыми странами из-за нового штамма.



Чтобы не допустить распространения этого штамма в Украине аппарат СНБО собрался на заседание. Как отмечает издание, в нем приняли участие министр здравоохранения, заместитель министра внутренних дел, представители профильного комитета ВР, вирусологи, медики и ученые.