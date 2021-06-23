«ДНР»: Ребенок и двое мужчин пострадали от взрыва в Снежном

Двое мужчин, 1995 и 1986 годов рождения, и восьмилетний ребенок пострадали в результате взрыва пороха в Снежном. Об этом заявили в «МВД ДНР».



Отмечается, что у всех троих потерпевших медики диагностировали термические ожоги лица, шеи и рук.



Уточняется, что травмы они получили в результате взрыва пороха, который пострадавшие мужчины высыпали на тарелку и подожгли. При осмотре места происшествия были обнаружена часть пистолета-пулемета Шпагина (ППШ) образца 1941 года заводского изготовления, в конструкции которого имеется основная часть огнестрельного оружия — ствольная коробка. Данный предмет, со слов хозяина дома, он обнаружил в лесополосе.