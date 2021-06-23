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СМИ: Новым пресс-секретарем Зеленского выбрали ведущего телеканала «Украина 24»

23 июня 2021, 19:49

СМИ: Новым пресс-секретарем Зеленского выбрали ведущего телеканала «Украина 24»

Спикером президента Владимира Зеленского станет ведущий телеканала «Украина 24» Сергей Никифоров. Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники из окружения президента.

Также УП отметила, что это не единственный кандидат на эту должность с телеканала Ахметова, которого рассматривали на Банковой. Когда место стало вакантным, обсуждался вариант Василия Голованова, который также работает на телеканале «Украина 24».

Сергей Никифоров ранее также работал на телеканале Euronews.

30 апреля советник руководителя ОП Михаил Подоляк сообщил, что Юлия Мендель уходит с поста спикера президента. Одной из причин увольнения он назвал «переход Мендель на новый профессиональный уровень».

Ожидается, что после назначения нового представителя Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

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