Украина вышла в 1/8 финала Евро-2020 по футболу

Сборная Украины гарантировала участие в плей-офф чемпионата Европы по футболу.



Это стало возможным после завершения всех матчей в группе E. Там Испания разгромила Словакию со счетом 5:0, а Швеция победила Польшу — 3:2.



Третье место в группе заняли словаки с 3 очками и разницей мячей -5.



Украина находится выше в рейтинге лучших команд, занявших третье место в группах. Это позволило украинской сборной выйти в 1/8 финала Евро. Там подопечные Андрея Шевченко с большой долей вероятности встретятся с командой Швеции.



На турнире сборная Украины уступила Нидерландам со счетом 2:3, обыграла Северную Македонию — 2:1, а в заключительном матче группового этапа минимально уступила Австрии.