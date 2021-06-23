Минэнерго возобновит господдержку шахты «Краснолиманская» с 1 июля

Министерство энергетики Украины завершает подготовку необходимых документов, что позволит возобновить государственную поддержку госпредприятия «Угольная компания «Краснолиманская» в Родинском Донецкой области с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Отмечается, что Минэнерго также разрабатывает пятилетнюю программу развития шахты на пять лет.



В ходе отопительного сезона 2020-2201 гг. «Краснолиманская» была одним из крупнейших поставщиков угля на ПАО «Центрэнерго».

Согласно финансовой отчетности за 2020 год, шахта получила 191 млн гривен чистого убытка, что на 30% меньше, чем за 2019 год (271,9 млн гривен), передает «Интерфакс-Украина». Чистый доход от реализации продукции составил 638,8 млн гривен, что на 49% меньше предыдущего года (1243,3 млн гривен).



В конце 2019 года «Конкорд Консалтинг», выступавший советником по приватизации ГП «Краснолиманская», призвал Минэнерго сменить руководство госпредприятия, в частности врио директора Сергея Пидика, которые, по их мнению, блокировали процесс подготовки шахты к продаже.



Гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа тогда констатировал, что госшахта в последние два года работает не в интересах государства, а исключительно на частную компанию, связанную с бизнесменом Виталием Кропачевым, поскольку с марта 2018 года ГП «Краснолиманская» не добывало уголь, а все его шахтеры работали на частное ООО «Краснолиманское».



6 апреля 2021 года экс-замминистра энергетики Ярослав Демченков заявил, что Пидик восстановился в должности гендиректора ГП «УК «Краснолиманская» после соответствующего решения Соломенского райсуда Киева.



Работники шахты неоднократно выходили на забастовки с требованием выплатить задолженности по зарплате. Так, 13 февраля рабочие первой смены шахты отказались подниматься на поверхность в знак протеста. В феврале и марте в Покровске сотрудники «Краснолиманской» провели несколько акций под зданием горсовета.