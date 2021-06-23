На Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ

22 июня вблизи неподконтрольного правительству села Калиново-Борщеватое Луганской области из стрелкового оружия обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете миссии.



Отмечается, что полет аппарат анонсировался заранее.



«Находясь на западной окраине села... наблюдатели слышали 40 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 300 — 600 м к югу. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 600 м к юго-юго-западу от местоположения патруля миссии», — говорится в отчете.



Команда СММ приземлила беспилотник и покинула этот район.



Также сообщается, что из-за глушения наблюдателям не удалось осуществить запуск двух БПЛА, одного вблизи оккупированного поселка Бетманово (ранее Красный Партизан) и еще одного около Новоселовки.



Кроме этого, беспилотники миссии подвергались воздействию помех сигналу GPS над районами вблизи населенных пунктов Михайловка, Красногоровка, Шумы и Новоселовка на Донетчине.