На Харьковщине задержали водителя, который перевозил людей через закрытые пункты пропуска

В Харьковской области задержали гражданина Украины, который занимался пассажирскими перевозками из Украины через территорию РФ на оккупированные территории через закрытые пункты пропуска «Мариновка» и «Успенка». Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



«На въезде в Харьков был остановлен автомобиль марки "RENAULT TRAFIC". В автомобиле, кроме водителя, гражданина Украины 1990 года рождения, находилось 8 пассажиров. В ходе опроса пассажиров установлено, что они незаконно пересекли государственную границу через закрытый пункт пропуска "Успенка"», — говорится в сообщении.



Отмечается, что во время проведения обыска в автомобиле было обнаружены и изъяты доказательства.



Сейчас за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее граждане привлечены к административной ответственности. Следственные действия продолжаются.