Более 900 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За среду, 23 июня, в Украине выявили 937 случаев заражения коронавирусом — это на 102 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 2 471 человек, а 58 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 231 914 человек. Из них 2 157 732 пациент выздоровел, а 52 181 человек скончался.



Вчера провели 54 343 тестирования.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.