Ермак обсудил с Нуланд Донбасс и визит Зеленского в Вашингтон

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Как сообщает ОП, разговор состоялся в рамках регулярных коммуникаций с американской стороной.



Собеседники обсудили детали предстоящего визита президента Владимира Зеленского в США по приглашению американского лидера Джо Байдена.



«Виктория Нуланд заверила Андрея Ермака в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в вопросах реализации Минских договоренностей по мирному урегулированию ситуации в Донбассе», — отмечается в сообщении украинской стороны.



В свою очередь глава ОП «проинформировал американских партнеров о внедрении реформ в Украине для ее трансформации в прозрачную и конкурентоспособную страну». Также Ермак «рассказал о шагах по реализации европейских и евроатлантических стремлений нашего государства».



Заместитель госсекретаря США отметила важность продолжения начатых реформ для укрепления Украине, в частности реформы в сфере корпоративного управления и борьбы с коррупцией, и заверила в поддержке со стороны Соединенных Штатов этих усилий.