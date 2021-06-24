За минувшие сутки, 23 июня, в отдельных районах Донецкой области выявили 195 новых случаев заражения коронавирусной болезнью. При этом 10 человек умерли, а 184 пациента были выписаны после выздоровления.



Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 42 277 заболевших ковидом. Из них 35 497 человека выписаны, а 3201 умер.



Также за сутки выявили 85 случаев пневмоний, из которых госпитализированы 70 человек. Всего на лечении находится 1097 пациентов с пневмониями, из них 558 на кислородной поддержке (+26 за сутки).



В отдельных районах Луганской области за 23 июня выявили 40 случаев коронавирусной инфекции. Также «Минздрав» группировки «ЛНР» сообщает о 22 выписанных и четырех умерших.



За все время исследований там подтверждают 5 067 заболевших ковидом. Из них 4 426 пациентов выписаны, а 471 — умер.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.