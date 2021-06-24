СБУ пришли с обысками в дом и офис Медведчука

Служба безопасности Украины сегодня проводит следственные действия по делу, в рамках которого были выдвинуты подозрения народным депутатам фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.



Об этом «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе СБУ. Детали поведения следственных действий обещали обнародовать позднее.



При этом из СМИ известно, что обыски проходят в офисе Медведчука на улице Большая Васильковская в центре Киева.



Также СБУ пришла с обысками и домой к Медведчуку, который находится под домашним арестом.



Нардеп от ОПЗЖ Ринат Кузьмин отметил, что обыскивают также жилье ближайших соратников Медведчука. Также Кузьмин заявил, что с обысками приехали к матери жены Медведчука.

Генпрокуратура подозревает Виктора Медведчука по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 111 — госизмена, ч. 3 ст. 15 — покушение на уголовное преступление, ч. 1 ст. 438 — нарушение законов и обычаев войны. С 13 мая по решению суда он находится под домашним арестом.