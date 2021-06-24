Заболеваемость коронавирусом в России растет

В России впервые с января этого года выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19. По состоянию на утро 24 июня в стране зафиксировали 20 182 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



За сутки от коронавируса умерли 568 человек. Это число также стало максимально высоким с конца января. Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 8 598, Подмосковье — 2 308, Санкт-Петербурге — 1 143, Нижегородской области — 299, Республике Бурятия — 258, Воронежской области — 223, Крыму — 221, Тверской области — 204, Свердловской области — 198.



Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 5,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. Согласно данным оперштаба, от COVID-19 умерли 131 463 человека.

Ранее в группировке «ДНР» рассказали, как въезжать на территорию РФ с так называемым «паспортом ДНР» и без него. Правила пересечения временно неподконтрольного участка границы с РФ для жителей отдельных районов Донбасса пока не менялись. Вместе с тем более года назад «ДНР» ужесточила условия въезда-выезда через КПВВ на администартивной границе с территорией «большой» Украины.