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Опубликовано видео с борта британского эсминца у берегов Крыма. В Кремле назвали инцидент провокацией

24 июня 2021, 15:10

Опубликовано видео с борта британского эсминца у берегов Крыма. В Кремле назвали инцидент провокацией

Телеканала BBC показала репортаж своего корреспондента с борта британского эсминца Defender, который 23 июня прошел рядом с побережьем аннексированного Крыма в Черном море.

В сюжете есть кадры с российскими кораблями береговой охраны и самолетами, которые встретили и сопроводили эсминец, а также слышна предупредительная стрельба. В репортаже звучит фрагмент переговоров британского экипажа с россиянами, которые предупреждают, что откроют огонь, если эсминец не сменит курс.



Кремль расценил вчерашний инцидент с британским эсминцем в Черном море, как провокацию, передает ТАСС.

«Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва считает действия эсминца недопустимыми и несоответствующими международному праву.

По его словам, российские пограничники и вооруженные силы будут занимать достаточно жесткую позицию, если подобный инцидент повторится.

На вопрос, возможен ли удар российской стороны по целям в случае повторения ситуации, Песков ответил, что «нельзя исключать никаких действий в плане законной защиты границ Российской Федерации».

23 июня в Минобороны РФ заявили, что их пограничные корабли открыли предупредительную стрельбу по курсу эсминца Великобритании Defender у берегов аннексированного Крыма. После этого российский истребитель якобы выполнил бомбометание по курсу эсминца. В российском ведомстве утверждают, что корабль был предварительно предупрежден о применении оружия в случае «нарушения государственной границы РФ».

Министерство обороны Великобритании отрицает, что по курсу эсминца были сброшены бомбы. Там подчеркивают, что корабль находился в украинских территориальных водах и не нарушал международного права. Как заявила британская сторона, россияне в это время проводили в том же районе учения со стрельбой, о чем заранее предупредили.

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