Опубликовано видео с борта британского эсминца у берегов Крыма. В Кремле назвали инцидент провокацией

Телеканала BBC показала репортаж своего корреспондента с борта британского эсминца Defender, который 23 июня прошел рядом с побережьем аннексированного Крыма в Черном море.



В сюжете есть кадры с российскими кораблями береговой охраны и самолетами, которые встретили и сопроводили эсминец, а также слышна предупредительная стрельба. В репортаже звучит фрагмент переговоров британского экипажа с россиянами, которые предупреждают, что откроют огонь, если эсминец не сменит курс.







Кремль расценил вчерашний инцидент с британским эсминцем в Черном море, как провокацию, передает ТАСС.



«Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Он подчеркнул, что Москва считает действия эсминца недопустимыми и несоответствующими международному праву.



По его словам, российские пограничники и вооруженные силы будут занимать достаточно жесткую позицию, если подобный инцидент повторится.



На вопрос, возможен ли удар российской стороны по целям в случае повторения ситуации, Песков ответил, что «нельзя исключать никаких действий в плане законной защиты границ Российской Федерации».

23 июня в Минобороны РФ заявили, что их пограничные корабли открыли предупредительную стрельбу по курсу эсминца Великобритании Defender у берегов аннексированного Крыма. После этого российский истребитель якобы выполнил бомбометание по курсу эсминца. В российском ведомстве утверждают, что корабль был предварительно предупрежден о применении оружия в случае «нарушения государственной границы РФ».



Министерство обороны Великобритании отрицает, что по курсу эсминца были сброшены бомбы. Там подчеркивают, что корабль находился в украинских территориальных водах и не нарушал международного права. Как заявила британская сторона, россияне в это время проводили в том же районе учения со стрельбой, о чем заранее предупредили.