Украинский военный ранен на Донетчине в результате обстрела

Украинский военнослужащий получил осколочные ранения в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе сегодня, 24 июня. Об этом сообщила Оперативно-тактической группировка «Восток».



Как отмечается, боевики осуществили обстрел позиций украинских военных из станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье.



После оказания первой медицинской помощи военного транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого — средней тяжести.



На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины. О действиях НВФ украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.



Группировка «ДНР» сообщила о гибели своего боевика сегодня утром в районе Старомихайловки. Якобы по позициям был нанесен удар с беспилотника.