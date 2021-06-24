В «ДНР» предупредили, что начнут отключать должникам канализацию

На подконтрольной группировке «ДНР» территории возобновлена процедура по точечному отключению водоотведения неплательщиков, которые проживают в многоквартирных домах. Об этом сообщает подконтрольное «ДНР» предприятие «Вода Донбасса».



Отключение от канализации будет производиться с помощью специального устройства. Для выполнения блокировки сотрудникам не нужно заходить в квартиру.



Работы производятся с крыши или подвала дома. Устройство проникает в водоотвод и блокирует трубу канализации должника. При этом система водоотведения других жильцов продолжит функционировать.