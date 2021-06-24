США и Россия взаимно вернули своих послов

В Москву прибыл посол США Джон Салливан. Он заявил, что рассчитывает на «предсказуемые и стабильные» отношения с Россией, передает российский «Интерфакс».



Он подчеркнул, что, как ранее заявил президент США Джо Байден в Женеве, на Вашингтоне и Москве лежит обязанность ответственно выстраивать отношения между двумя странами.



«Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а где у нас есть разногласия – и у нас есть существенные разногласия – важно вести открытый и откровенный диалог», – отметил Салливан.



По его словам, российский посол уже отправился в США.



«Теперь, когда я вернулся в Москву, а посол Антонов вернулся в Вашингтон, я буду неустанно работать над тем, чтобы предпринять практические шаги, необходимые для достижения задач, определенных на саммите. В числе прочего я рассчитываю на сотрудничество с коллегами в правительстве РФ для развития двустороннего диалога по стратегической стабильности», – сказал американский дипломат.

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прошла 16 июня в Женеве. Одной из достигнутых договоренностей было взаимное возвращение послов в Москву и Вашингтон. Джо Байден и Владимир Путин обсудили вопросы, касающиеся активизации Минского переговорного процесса, а также ситуации в Украине и в Беларуси.