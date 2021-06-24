В Марьинке воспитанников детского сада эвакуировали в бомбоубежище из-за обстрелов

На Донетчине прифронтовые города Марьинка и Красногоровка снова страдают от обстрелов. Сегодня работники и воспитанники детсада в Марьинке были вынуждены укрываться в убежище, сообщает военно-гражданская администрация города.
Боевики открывали огонь в направлении города.
«Ради сохранения жизни и здоровья детей работникам детского сада "Золотой ключик" города Марьинка пришлось эвакуировать воспитанников учреждения в бомбоубежище. Сейчас детский сад работает в рабочем режиме, дети вернулись в свои группы», – говорится в сообщении.
Жертв и повреждений зданий не зафиксировано.
Как отмечается, Марьинская городская военно-гражданская администрация и ее структурные подразделения работают в штатном режиме.
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