В Марьинке воспитанников детского сада эвакуировали в бомбоубежище из-за обстрелов

В Марьинке детей спускали в бомбоубежище из-за обстрела. Фото: Марьинская ВГА

На Донетчине прифронтовые города Марьинка и Красногоровка снова страдают от обстрелов. Сегодня работники и воспитанники детсада в Марьинке были вынуждены укрываться в убежище, сообщает военно-гражданская администрация города.



Боевики открывали огонь в направлении города.



«Ради сохранения жизни и здоровья детей работникам детского сада "Золотой ключик" города Марьинка пришлось эвакуировать воспитанников учреждения в бомбоубежище. Сейчас детский сад работает в рабочем режиме, дети вернулись в свои группы», – говорится в сообщении.



Жертв и повреждений зданий не зафиксировано.



Как отмечается, Марьинская городская военно-гражданская администрация и ее структурные подразделения работают в штатном режиме.