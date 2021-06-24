Штаб: 12 нарушений «тишины» с начала суток, стреляли из крупнокалиберных орудий

С начала текущих суток, 24 июня, на Донбассе было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Ранение получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



Обстрелы произошли вблизи Новгородского, Пивденного, Шум, Марьинки, Старогнатовки, Водяного, Невельского, Красногоровки и Новотошковского. Боевики стреляли из минометов 82-го и 120-го калибров, 100-мм противотанковой пушки МТ-12, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В районе Майорска боевики совершили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.



В результате огня один военный получил проникающие осколочные ранения. Его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого — средней тяжести.



«На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь», — сообщили в штабе.