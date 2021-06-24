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СНБО ввел санкции против соратника Пушилина по «ДНР» и «МММ»

24 июня 2021, 18:52

СНБО ввел санкции против соратника Пушилина по «ДНР» и «МММ»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 июня о санкциях в отношении ряда участников группировок «Л-ДНР».

Указ №266/2021 от 24 июня опубликован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его обнародования. Всего в санкционный список вошли 538 человек и 540 компаний.

В частности, под санкции попал глава «исполнительного комитета» движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Он – гражданин России, был депутатом города Курчатов Курской области от «Единой России». Однако в 2012 году он сложил с себя депутатские полномочия и стал функционером финансовой пирамиды «МММ», отправился ее развивать в Индию. Там был задержан полицией по подозрению в мошенничестве. Россиянина выпустили под залог, и он нелегально покинул страну.

В конце мая 2014 года Муратов объявил себя «официальным представителем ДНР в России». А в декабре 2018 года глава группировки «ДНР» Денис Пушилин назначил Алексея Муратова руководителем центрального исполкома движения «Донецкая республика». Как известно, сам Пушилин является бывшим функционером «МММ» в Украине, однако СМИ «ДНР» скрывают этот факт его биографии.

Также данным решением СНБО продлеваются санкции против лидеров боевиков «Л-ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина), Эдуарда Басурина, Павла Губарева и его жены, основателя ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, а также глав батальонов боевиков, их участников и иностранных наемников. Санкции наложены и на ряд боевых подразделений «Л-ДНР», в том числе луганский батальон «Зоря», артиллерийскую бригаду «Кальмиус», «Казачью национальную гвардию», общественное движение «Новороссия», батальоны «Призрак», «Сомали» и «Спарта».

Действие санкций, которые включают запрет на въезд на территорию Украины, блокирование активов и прочее, продлевается сроком на три года.

Указом президента Владимира Зеленского введены персональные санкции против украинского и российского бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, а также генерального директора российской госкорпорации «Ростех», председателя совета директоров корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Сергея Чемезова, его заместителя в «ВСМПО-АВИСМА» Михаила Шелкова, ряда российских чиновников и олигархов из окружения президента РФ Владимира Путина.

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