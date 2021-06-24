В ТКГ планово заменят двух координаторов СММ ОБСЕ

Выход из переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу координаторов СММ ОБСЕ по гуманитарным и политическим вопросам является плановой заменой в связи с семилетним стажем их работы и не отразится на переговорах. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии «Интерфакс-Украина».



«Это плановая замена двух дипломатов со стажем. Координатор политической подгруппы ТКГ Пьер Морель 7 лет провел в минском процессе. Мы его поблагодарили, как и координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриша. Они приложили достаточно усилий. Однако их уход из ТКГ никак не отразится на самих переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе», — сказал Арестович.



Он добавил, что оба координатора исходили из общих принципов урегулирования конфликтов в мире.



«Морель — классический дипломат, который искал любую "зацепку", чтобы помирить стороны. Если был намек на согласие позиций сторон, то сразу же предлагал двигаться в этом направлении. У Фриша была своя особая позиция — выполнить задачу примирения любой ценой, и он добивался этого всеми силами», — сказал Арестович.



Также спикер украинской делегации в ТКГ отметил, что пост координатора в политической подгруппе ТКГ займет французский дипломат, посол Франции в России с 2017 по 2019 год Сильви-Аньес Берманн, а в гуманитарной подгруппе Шарлотта Реландер.



Что касается украинской делегации в ТКГ, то, по словам Арестовича, «пока никаких замен не намечается».