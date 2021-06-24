Данилов: СНБО отдельно рассмотрит санкции против украинцев из списка США

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит введение санкций против украинцев, которые включены в санкционные списки США. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в четверг.



По его словам, таких насчитывается 134 человека, и в отношении части из них Украина уже ввела санкции.



«У нас 110 граждан, которые находятся под санкциями США, связанными с нашей территориальной целостностью. Это наши партнеры ввели санкции против тех, кто принимал активное участие непосредственно в 2014 году на территории Крыма», – сказал Данилов.



Кроме того, отметил он, есть 9 граждан Украины, которые попали под санкции США за вмешательство в выборы, за киберпреступления и по «закону Магнитского».



«По каждому отдельному человеку будет приниматься отдельное решение. И через определенный промежуток времени будет заседание СНБО, и по необходимости будет принято соответствующее решение в отношении этих людей о санкциях со стороны Украины. Кто это будет – мы фамилии не называем», – подчеркнул Данилов.



В то же время он добавил, что в процессе этой работы выявили недочеты в функционировании Государственной миграционной службы.



«Сейчас украинские паспорта могут получать люди, которые не совсем имеют право их получать. Таких людей очень много. Сегодня на заседании были приведены примеры тех людей, которые находятся на территории других стран и занимают там должности, но, к большому сожалению, получили паспорта нашей страны», – сказал секретарь СНБО.