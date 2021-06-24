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По делу Майдана: Бывшего командира луганского «Беркута» заочно приговорили к 4 годам тюрьмы

24 июня 2021, 19:58

По делу Майдана: Бывшего командира луганского «Беркута» заочно приговорили к 4 годам тюрьмы

Экс-командир луганского «Беркута» Валерий Костенко заочно приговорен к 4 годам лишения свободы по делу об избиении протестующих и журналистов в Черкассах в конце января 2014 года.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, по результатам специального судебного производства Сосновский райсуд города Черкассы признал виновным бывшего командира батальона милиции особого назначения «Беркут» при Главном управлении МВД в Луганской области за совершение уголовных преступлений в отношении участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства (ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

По данным Черкасской областной прокуратуры, обвиняемый, находясь 27 января 2014 года на Соборной площади в Черкассах, отдал приказ подчиненным о применении спецсредств и задержании мирных митингующих. При этом не обеспечил личную неприкосновенность задержанных, а также препятствовал законной профессиональной деятельности журналистов.

Экс-беркутовец осужден на 4 года заключения с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

По информации правоохранителей, он скрывается на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и занимает руководящую должность в так называемом «МВД ЛНР».

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