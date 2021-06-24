Зеленский продлил санкции против российских СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский продлил персональные и экономические санкции против 312 физических и 103 юридических лиц, в число которых входят российские СМИ и их представители.



Глава государства подписал указ №265/2021, которым вводится в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 июня. Документ опубликован на сайте Офиса президента в четверг.



С ним обнародован полный перечень лиц, против которых вводятся санкции. Среди них – генеральный директор российского «Первого канала» Константин Эрнст, главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян, а также ряд других российских журналистов и политических деятелей, которые открыто поддерживают оккупацию Крымского полуострова и ОРДЛО.



В санкционный список юридических лиц вошли российские СМИ, в частности, ОАО «Первый канал. Всемирная сеть», телеканалы «РТР-Планета», информационный канал «Россия-24», которые относятся к Федеральному государственному унитарному предприятию «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», ОАО «Телекомпания НТВ».



Санкции СНБО были продлены также относительно ряда военно-промышленных госпредприятий РФ, предприятий, находящихся на территории временного оккупированого Крыма, а также ряда других организаций, в том числе «Благотворительного фонда Святителя Василия Великого», некоммерческой организации «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом» и т.д.