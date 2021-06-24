На Донетчине еще 17 человек получат компенсацию за разрушенное жилье

В Донецкой области еще 17 владельцев разрушенного в ходе боевых действий жилья получат денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Соостветствующее решение приняла областная комиссия по предоставлению денежной компенсации гражданам, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.



Четыре разрушенных объекта находятся в поселке Опытное, по два – в городах Авдеевка, Марьинка, Славянск, по одному – в поселках Зайцево, Мирное, Мироновский, в селах Широкино, Серебрянка, Водяное.



«По результатам заседания комиссии 17 пострадавших получат компенсацию на общую сумму 4 миллиона 575 тысяч гривен, что в среднем составляет 285,9 тысяч гривен на один разрушенный объект», – отметили в Минреинтеграции.

С начала 2021 года комиссиями в Донецкой и Луганской областях принято решение о предоставлении компенсации 135 пострадавшим, которые являются владельцами 122 объектов жилого фонда, на общую сумму 34,5 млн грн.