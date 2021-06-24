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Военная помощь и угрозы безопасности. Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом

24 июня 2021, 22:12

Военная помощь и угрозы безопасности. Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом

Президент Владимир Зеленский поднимет на будущей встрече с президентом США Джо Байденом вопрос увеличения военной помощи Украине, а также заключение оборонного контракта. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «1 + 1».

Зеленский озвучил темы будущей встречи: «У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить. По безопасности блок, я еще раз подтверждаю, что это вопрос не только ПДЧ, а вопросы наших двусторонних отношений, оборонного контракта, меморандума между нашими странами. Вопрос "Северного потока" — я уверен, что это вопрос безопасности, я это совмещаю. Вопрос Донбасса и Крыма, безопасности на черноморском, азовском побережьях, вопрос украинского флота».

Кроме этого, лидеры двух стран поднимут экономические вопросы.

«Действительно, для нас очень важна поддержка Международного валютного фонда, но опять, я хочу с политики перевести именно на экономику, реформы и то, что есть какие-то структурные маяки», — отметил он.

Кроме этого, президент опроверг информацию о «заморозке» пакета военной помощи США Украине, о чем ранее писало Politico со ссылкой на четыре источника. В публикации говорилось о том, что Совет нацбезопасности США отложил предоставление помощи, включающую летальное вооружение, после того, как Россия объявила о сокращении войск, и в преддверии встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

«Уже есть официальный ответ Белого дома, где они говорят открыто, что это чистый фейк. И, кстати, я не знаю, откуда он: из России или Украины», — заявил Зеленский.
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