За сутки на Донетчине выявили 53 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили 53 новых случаев инфицирования ковидом. От осложнений умерли восемь человек. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 90 544 случая коронавирусной болезни. Из них 87 599 человек выздоровели, а 2 346 умерли.



Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от ковида получили 2353 человека, вторую дозу — 1512 человек. С начала прививочной кампании в области вакцинированы первой дозой 69 826 человек, а второй — 26 064.

За четверг, 25 июня, в Украине выявили 876 случаев заражения коронавирусом, что на 61 случай меньше, чем днем ранее. При этом выздоровел 2 405 человек, а 53 умерли.