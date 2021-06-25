ПЦР-тест для людей на КПВВ и самоизоляция: Радуцкий объяснил процедуру

Глава Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий объяснил, как будет работать алгоритм ПЦР-тестирования для людей, которые въезжают через КПВВ с неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма.



Накануне Совет нацбезопасности и обороны рекомендовал внедрить ПЦР-тестирование на КПВВ из-за угрозы распространения штамма коронавируса «Дельта». Также обязательное ПЦР-тестирование, даже при наличии сертификата о вакцинации, вводят для людей, возвращающихся из Индии, Британии, Португалии, России и Беларуси.



По словам Радуцкого, Кабинет министров официально примет это решение на заседании в пятницу.



Депутат подтвердил, что люди, которые едут из ОРДЛО или Крыма должны установить на свой смартфон приложение «Вдома» для контроля за самоизоляцией.



«Они садятся на [самоизоляцию с] "Вдома" обязательно, информация о них идет в Центр общественного здоровья для того, чтобы эпидемиологи могли отслеживать их. Нацполиция усилит контроль», — сказал Радуцкий в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1»



Он убежден, что тест для граждан Украины должен быть бесплатным, однако окончательное решение примет правительство.

С 17 июня для въезжающих на подконтрольную украинской власти территорию через КПВВ решением правительства была отменена обязательная самоизоляция и обсервация, поскольку в Украине установлена «зеленая» карантинная зона. Также была отменена обязательная установка мобильного приложения «Вдома».