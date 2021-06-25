Коронавирус в ОРДЛО: Зарегистрировали более 200 новых случаев

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировали 227 случаев заболевания коронавирусом и девять смертей. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



В целом формирование подтверждает 42 504 заболевших ковидом. Из них 3 660 пациентов находятся на лечении, выписаны — 35 634 человек, летальных случаев — 3 210.



За сутки выявлено 59 случаев пневмоний, на 26 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 45. Всего на лечении 1069 пациентов с пневмониями, из них 550 на кислородной поддержке (+12 за сутки).



Так называемый минздрав группировки «ЛНР» за сутки зарегистрировал 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и две смерти.



По состоянию на 25 июня «ЛНР» признает 5 083 случаев заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели и выписаны 4 440 пациентов, скончались 473 человека.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.