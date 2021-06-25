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В Кремле завили, что санкции против россиян не способствуют встрече Зеленского с Путиным

25 июня 2021, 13:12

В Кремле завили, что санкции против россиян не способствуют встрече Зеленского с Путиным

Санкции Украины против людей из окружения президента России Владимира Путина не способствуют проведению его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Никаких здесь пасов давать не нужно. Путин сказал, что готов встретиться, чтобы обсуждать двусторонние вопросы. Вчера, например, Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний и физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы к двусторонней встрече, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги, как обрубание хвостов перед встречей, чтобы ее не допустить, тут можно понять шаги Киева», — сказал Песков журналистам.

Накануне вышло интервью Зеленского, в котором он, комментируя возможность встречи с Путиным, заявил, что «мяч сегодня на стороне Российской Федерации».

Сам президент РФ уже неоднократно заявлял, что готов обсудить с украинским лидером вопрос двусторонних отношений. К таким Путин не относит конфликт на Донбассе.

Также вчера своим указом Зеленский ввел бессрочные санкции против главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Кроме того, документом еще на три года были продлены санкции против ряда российских высокопоставленных чиновников и олигархов.

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