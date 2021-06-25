Украина потребует объяснений от Германии и Франции по поводу инициативы возобновить диалог ЕС с Путиным

Министерство иностранных дел Украины проведет встречи с послами Германии и Франции из-за инициативы лидеров этих стран возобновить диалог ЕС с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем видеообращении.



Он напомнил, что данные саммиты были заморожены после незаконной аннексии Крыма Россией и являются частью политики санкций.



«Если бы эта инициатива прошла, то впервые с 2014 года система давления на Россию в связи с российской агрессией была бы ослаблена, а не наоборот усилена. Это был бы страшный прецедент», – сказал Кулеба.



Глава МИД подчеркнул, что это «неожиданное нападение» сейчас отбили, поскольку в итоге лидеры стран ЕС отказались возобновлять саммиты с Россией.



По его словам, Украина будет детально разбираться, что стоит за этой инициативой, почему она возникла именно сейчас, и как дальше будут вести себя Берлин и Париж.



«Убежден, что когда близкие к тебе дружественные страны делают то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои национальные интересы защищать. Поэтому сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции», – добавил Кулеба.



Он отметил, что Украина хочет лучше понимать, какие намерения преследуют Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в Нормандском формате.

24 июня канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили о необходимости возобновления диалога ЕС с Россией и предложили провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.



Однако лидеры стран Евросоюза не достигли согласия относительно предложения Франции и Германии провести саммит с Путиным после того, как Польша и страны Балтии заявили, что это станет неправильным сигналом.