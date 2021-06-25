В России отреагировали на заявление Зеленского о возможности «стены» с ОРДЛО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «де-факто Киев уже разорвал связи с Донбассом» и можно только сожалеть, если это будет оформлено и де-юре. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном референдуме о «стене» с Донбассом, передает ТАСС.



«Трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства», – сказал Песков.



Он утверждает, что между Киевом и ОРДЛО «все связи де-факто и так разорваны, и эти регионы отторгнуты украинским государством».



«Если речь идет о формализации этой ситуации и придании ей характера де-юре, то здесь можно только выразить сожаление», – отметил Песков.



«Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют», – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в случае провала переговоров по Донбассу ОРДЛО могут отгородить «стеной», но этот вопрос нужно выносить на референдум.