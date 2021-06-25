Евросоюз продлит экономические санкции против России

Главы правительств стран ЕС согласились продлить еще на полгода санкции в отношении России из-за аннексии Крыма. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.



«На фоне всех разговоров о выводах Европейского совета по России вчера вечером лидеры ЕС также дали зеленый свет продлению на 6 месяцев экономических санкций в отношении России в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов на востоке Украины. Эти санкции продлевают уже семь лет», — сообщил Йозвяк.



Для продления санкций должна быть запущена официальная процедура, итогом которой станет публикация соответствующих нормативных актов в Официальном журнале Евросоюза. Как пишет ТАСС со ссылкой на свои источники, это произойдет в ближайшие недели.

Лидеры Европейского союза не достигли согласия относительно предложения Франции и Германии провести саммит с президентом России Владимиром Путиным после того, как Польша и страны Балтии заявили, что это станет неправильным сигналом.