На Донетчине чиновники собирались незаконно приватизировать участки на 4,5 млн гривен

В Донецкой области бывшие и действующие чиновники Геокадастра вывели из госсобственности более 150 гектар земли стоимостью более 4,5 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



По данным правоохранителей, злоумышленники вносили неправдивые данные участников АТО / ООС, без их ведома в информационную систему, затем передавали выделены земельные участки третьим лицам.



В ходе обысков в рабочих кабинетах фигурантов и по местам их проживания в Краматорске и Мариуполе изъяты компьютерная техника и документация.



Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Украины.



Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех участников противоправной схемы.