Что делать в случае ЧС или войны: Информационную брошюру представили в Киеве

Брошюра о том, что делать в случае чрезвычайной ситуации или войны. Фото: Facebook

Информационную брошюру с разъяснениями, что делать в случае чрезвычайной ситуации или начала боевых действий, презентовали в Киеве. Там говорится не только о тревожном чемоданчике или аптечке, но и об информационной гигиене, передает «Дом».



Идея создания материала появилась после того, как Россия нарастила военное присутствие возле украинской границы весной этого года. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры и информационной политики Украины разработал такую специальную брошюру.



«Это такое небольшое, но очень практическое пособие, которое нужно хранить дома, не прятать далеко. Ни в коем случае не выбрасывать. Поскольку буквально недавно эскалация в апреле на границах Украины показала, что агрессор не собирается оставлять нас в покое», – рассказала руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цибульская.



Брошюру разрабатывали совместно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, министерством обороны Украины, Генеральным штабом Вооруженных сил Украины и общественными организациями. Каждое ведомство готовило отдельный раздел – перечень необходимых в экстренной ситуации вещей и документов, поведение в чрезвычайной ситуации и алгоритм действий, которые помогут сохранить жизнь себе и близким.



«Она [брошюра] разбита на разделы. Один из таких разделов – это противодействие дезинформации. Поскольку в критической ситуации именно паника — самый главный враг человека. Здесь десять основных советов, которых должны придерживаться люди, чтобы знать, где проверить информацию», — сообщил руководитель экспертной группы в сфере обороны и стратегических коммуникаций Минобороны Украины Александр Мотузянык.



Информационная брошюра будет доступна в двух форматах — электронном и печатном. В первую очередь материал будут распространять в южных и восточных областях Украины.