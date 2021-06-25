На праздничные выходные из Киева в Константиновку пустят дополнительный поезд

«Укрзализныця» назначает дополнительные поезда на праздничные выходные, один из маршрутов – Киев – Константиновка, сообщает пресс-служба компании.



«Учитывая большую популярность железнодорожного транспорта среди туристов и отдыхающих, "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда на длинные выходные ко Дню Конституции Украины, который приходится на понедельник, 28 июня», – говорится в сообщении.



Поезд № 124/123 Киев – Константиновка будет отправляться из столицы 25 и 27 июня в 21:20, а обратно из Константиновки – 26 и 28 июня в 17:40.



Дополнительные поезда назначены также из Киева в Ковель, Херсон, Одессу, Ужгород, Черновцы.