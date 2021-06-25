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На праздничные выходные из Киева в Константиновку пустят дополнительный поезд

25 июня 2021, 16:57

На праздничные выходные из Киева в Константиновку пустят дополнительный поезд

«Укрзализныця» назначает дополнительные поезда на праздничные выходные, один из маршрутов – Киев – Константиновка, сообщает пресс-служба компании.

«Учитывая большую популярность железнодорожного транспорта среди туристов и отдыхающих, "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда на длинные выходные ко Дню Конституции Украины, который приходится на понедельник, 28 июня», – говорится в сообщении.

Поезд № 124/123 Киев – Константиновка будет отправляться из столицы 25 и 27 июня в 21:20, а обратно из Константиновки – 26 и 28 июня в 17:40.

Дополнительные поезда назначены также из Киева в Ковель, Херсон, Одессу, Ужгород, Черновцы.

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