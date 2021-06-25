ООС: Боевики за день 7 раз нарушили режим прекращения огня

С начала суток 25 июня на Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима «тишины» со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Боевики открывали огонь по позициям украинских военных в районе Водяного, Золотого-4, Авдеевки. Применялись автоматические станковые, ручные противотанковые, подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



В сторону Гранитного НВФ осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра.



«В районе населенных пунктов Екатериновка и Авдеевка зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ», – добавили в штабе.



Как отмечается, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.



В ответ на обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь.