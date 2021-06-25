«Эпицентр» в Славянске: Мэр предложил провести общественные слушания

История с размещением гипермаркета «Эпицентр» в Славянске получила продолжение. Мэр города Вадим Лях, учитывая большой резонанс среди жителей города, инициировал проведение общественных слушаний. Об этом он сообщил в Facebook.



Городской голова отметил, что информация о будущем расположении «Эпицентра» на улице Лозановича возле парка Шелковичный взбудоражила жителей. По его словам, часть горожан радуется тому, что появятся новые рабочие места и расширится строительный ассортимент, а другие озабочены будущим появлением на центральных улицах грузового транспорта.



«Давайте обратимся к истории вопроса. Еще в 2013 году были проведены общественные слушания, после которых исполком и сессия городского совета утвердили детальный план данной территории. Он предполагает строительство на этом месте именно торговых центров. Собственно, по этой причине "Эпицентр" и заинтересовался объектом. Согласно документации, сюда может зайти любая торговая сеть. Что бы это ни было – "Эпицентр", "Ашан" или "АТБ" - у горожан все равно будут возникать вопросы», – написал Лях.



Он подчеркнул, что с момента разработки детального плана прошло почти 10 лет.



«Поэтому я считаю необходим организовать новые общественные слушания. Тем более, что в 2020 году по моей инициативе был разработан проект благоустройства прибрежной части озера Шелковичное. Его тоже нужно учитывать при сложившихся обстоятельствах», – считает мэр.



Он добавил, что уже обратился к собственникам и пригласил их в Славянск. «Они расскажут, что именно будет строиться и будет ли вообще, как расположится объект и подъездные пути к нему. Уверен, что вопросов у жителей громады много. В том числе, к архитекторам и разработчикам проекта. Слушания – хорошая возможность их задать», – заключил Вадим Лях.

Ранее городской голова Вадим Лях сообщил, что в Славянске будет построен гипермаркет «Эпицентр». Под его застройку отойдет участок в центре города возле озера Шелковичное. Это вызвало бурную реакцию жителей: горожане опасаются, что размещение гипермаркета в центре Славянска нарушит состояние озера и городских улиц. 25 июня горожане создали петицию за перенос места строительства и собирают подписи.