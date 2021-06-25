Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Эпицентр» в Славянске: Мэр предложил провести общественные слушания

25 июня 2021, 20:19

«Эпицентр» в Славянске: Мэр предложил провести общественные слушания

История с размещением гипермаркета «Эпицентр» в Славянске получила продолжение. Мэр города Вадим Лях, учитывая большой резонанс среди жителей города, инициировал проведение общественных слушаний. Об этом он сообщил в Facebook.

Городской голова отметил, что информация о будущем расположении «Эпицентра» на улице Лозановича возле парка Шелковичный взбудоражила жителей. По его словам, часть горожан радуется тому, что появятся новые рабочие места и расширится строительный ассортимент, а другие озабочены будущим появлением на центральных улицах грузового транспорта.

«Давайте обратимся к истории вопроса. Еще в 2013 году были проведены общественные слушания, после которых исполком и сессия городского совета утвердили детальный план данной территории. Он предполагает строительство на этом месте именно торговых центров. Собственно, по этой причине "Эпицентр" и заинтересовался объектом. Согласно документации, сюда может зайти любая торговая сеть. Что бы это ни было – "Эпицентр", "Ашан" или "АТБ" - у горожан все равно будут возникать вопросы», – написал Лях.

Он подчеркнул, что с момента разработки детального плана прошло почти 10 лет.

«Поэтому я считаю необходим организовать новые общественные слушания. Тем более, что в 2020 году по моей инициативе был разработан проект благоустройства прибрежной части озера Шелковичное. Его тоже нужно учитывать при сложившихся обстоятельствах», – считает мэр.

Он добавил, что уже обратился к собственникам и пригласил их в Славянск. «Они расскажут, что именно будет строиться и будет ли вообще, как расположится объект и подъездные пути к нему. Уверен, что вопросов у жителей громады много. В том числе, к архитекторам и разработчикам проекта. Слушания – хорошая возможность их задать», – заключил Вадим Лях.

 

Ранее городской голова Вадим Лях сообщил, что в Славянске будет построен гипермаркет «Эпицентр». Под его застройку отойдет участок в центре города возле озера Шелковичное. Это вызвало бурную реакцию жителей: горожане опасаются, что размещение гипермаркета в центре Славянска нарушит состояние озера и городских улиц. 25 июня горожане создали петицию за перенос места строительства и собирают подписи.

Читайте также:

Близко к озеру и домам: В Славянске появится крупный строительный гипермаркет, жители спорят о выборе места

Еще по теме

Места
Славянск
Люди
Вадим Лях
Организации
Эпицентр

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 июня
21:01
Порывы и вода по графику: В неподконтрольном Луганске из канализации многоэтажек стали выползать змеи
18:37
«ДНР» запускает всего один автобус через «границу ЛНР», у остальных оказались просрочены «разрешения»
17:44
«Л-ДНР» манипулируют обещанием российских пенсий, агитируя жителей ОРДЛО оформлять СНИЛС
17:03
Новый управляющий заводами ОРДЛО назвал сумму задолженности по зарплатам
17:00
«ДНР» повысит тарифы на коммунальные услуги с 1 июля
15:45
В «ДНР» считают, что подземные толчки в Макеевке не представляют угрозы для зданий
15:06
В ОРДЛО возобновляют движение поездов между Донецком и Луганском
11:36
Коронавирус в ОРДЛО: Зарегистрировали более 200 новых случаев
10:04
ПЦР-тест для людей на КПВВ и самоизоляция: Радуцкий объяснил процедуру
21:14
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 июня
17:01
В «ДНР» предупредили, что начнут отключать должникам канализацию
13:35
Пушилин встретился с россиянином Юрченко, который теперь управляет заводами ОРДЛО
11:42
Пожар на донецкой шахте: «ДНР» утверждает, что был обстрел
11:25
«ДНР» сообщила о 10 новых смертях от коронавируса, «ЛНР» — о четырех
все новости
22:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 июня
21:01
Порывы и вода по графику: В неподконтрольном Луганске из канализации многоэтажек стали выползать змеи
20:19
«Эпицентр» в Славянске: Мэр предложил провести общественные слушания
19:56
США готовы поддержать Нормандский формат и «Минск»: Блинкен озвучил условия
19:33
В Минздраве рассказали об эффективности вакцин против «Дельта»-штамма коронавируса
18:54
Не только на суше: США заявили о морской атаке России на украинский суверенитет
18:37
«ДНР» запускает всего один автобус через «границу ЛНР», у остальных оказались просрочены «разрешения»
18:06
ООС: Боевики за день 7 раз нарушили режим прекращения огня
18:00
Арестович предположил, как может дальше развиваться «минский процесс»
17:44
«Л-ДНР» манипулируют обещанием российских пенсий, агитируя жителей ОРДЛО оформлять СНИЛС
17:43
В Луганской области за сутки выявили 10 новых случаев коронавируса
17:03
Новый управляющий заводами ОРДЛО назвал сумму задолженности по зарплатам
17:00
«ДНР» повысит тарифы на коммунальные услуги с 1 июля
16:57
На праздничные выходные из Киева в Константиновку пустят дополнительный поезд
16:30
СБУ разоблачила 10 интернет-агитаторов, которые работали на спецслужбы РФ
все новости
ВИДЕО
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
20 июня, 19:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
19 июня, 23:20
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция