Порывы и вода по графику: В Луганске из канализации выползла змея

Жители временно неподконтрольного украинской власти Луганска заметили змей, которые начали выползать из канализации многоэтажек. Фото рептилии опубликовал телеграм-канал «Журналистика со вкусом», который ведет сотрудник местной газеты «Республика» Арем Порвин.



Причиной такого явления луганчане считают критическую ситуацию с водоснабжением.



Отмечается, что в Луганске уже привыкли к тому, что вода идет по определенному графику. В других городах ситуация с водоснабжением еще хуже, в частности, в Брянке, Кировске, Ровеньках.



«Говорить о том, что система нормально функционирует лишь при постоянном наличии в ней воды – даже не будем. Помимо неудобства жителей, регулярных порывов на некоторых участках (всему виной скачки давления и изношенный водопровод), жители востока столкнулись с очередной бедой: в канализации оказались змеи, которые прячутся от жары. Простые и безобидные полозы, но если такой зверь заползет в квартиру через ваш унитаз, то я не думаю, что вы обрадуетесь такому соседу», – пишет автор телеграм-канала.



Он опубликовал фото змеи, которая попала в многоэтажку в квартале Якира в Луганске.

Фото: телеграм-канал «Журналистика со вкусом

Обнвовлено. Из материала была удалена одна фотография, потому что она была сделана не в Луганске. Приносим извинения читателям.