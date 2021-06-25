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Порывы и вода по графику: В неподконтрольном Луганске из канализации многоэтажек стали выползать змеи

25 июня 2021, 21:01

Порывы и вода по графику: В неподконтрольном Луганске из канализации многоэтажек стали выползать змеи

В Луганске из канализации поползли змеи. Фото: ТГ-канал «Журналистика со вкусом» В Луганске из канализации поползли змеи. Фото: ТГ-канал «Журналистика со вкусом»

Жители временно неподконтрольного украинской власти Луганска заметили змей, которые начали выползать из канализации многоэтажек. Фото непрошеных «гостей» опубликовали в соцсетях. Причиной такого явления луганчане считают критическую ситуацию с водоснабжением.

Местные жители отмечают, что в Луганске люди уже привыкли к тому, что вода идет по определенному графику. В других городах, по их словам, ситуация с водоснабжением еще хуже, в частности, в Брянке, Кировске, Ровеньках.

«Говорить о том, что система нормально функционирует лишь при постоянном наличии в ней воды – даже не будем. Помимо неудобства жителей, регулярных порывов на некоторых участках (всему виной скачки давления и изношенный водопровод), жители востока столкнулись с очередной бедой: в канализации оказались змеи, которые прячутся от жары. Простые и безобидные полозы, но если такой зверь заползет в квартиру через ваш унитаз, то я не думаю, что вы обрадуетесь такому соседу», – пишет автор одного из луганских телеграм-каналов.

В соцсетях опубликовали фото змей, которые попали в многоэтажки в квартале Якира в Луганске.

Фото из соцсетей

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