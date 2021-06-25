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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 июня

25 июня 2021, 22:13

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 июня

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 53 новых случаев инфицирования ковидом. От осложнений умерли восемь человек. За все время пандемии на подконтрольной Украине территории выявлено 90 544 случая болезни: 87 599 человек выздоровели, а 2 346 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области зарегистрировали 227 случаев коронавируса и девять смертей. Всего группировка «ДНР» подтверждает 42 504 заболевших ковидом. Из них выписаны — 35 634 человек, летальных случаев — 3 210.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 10 новых случаев COVID-19. Один пациент умер. Всего ковид подтвержден у 26 545 человек. Из них выздоровели — 25 334, умерло 940 человек.

Политика

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не готова отгораживаться от неподконтрольного участка Донбасса стеной. В интервью от 24 июня президент Владимир Зеленский допустил, что в случае провала переговоров по Донбассу ОРДЛО могут отгородить «стеной», но этот вопрос нужно выносить на референдум. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что на всеукраинский референдум невозможно вынести вопрос отделения неподконтрольной части Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «де-факто Киев уже разорвал связи с Донбассом» и можно только сожалеть, если это будет оформлено и де-юре.

Кремль заявил, что санкции Украины против людей из окружения президента России Владимира Путина не способствуют проведению его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

США готовы подключиться к продвижению в Нормандском формате, если увидят, что Россия серьезно относится к реализации Минских соглашений. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Определёнными альтернативами для продвижения в реализации Минских соглашений на сегодня являются план Леонида Кравчука и мирные кластеры, которые внесли вместе Франция, Германия и Украина на рассмотрение России. Об этом рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Экономика

Новый инвестор компании ЗАО «Внешторгсервис» — гендиректор российского АО «Финансовые активы» Евгений Юрченко заявил, что задолженность по заработной плате на предприятиях «ВТС» превысила три миллиарда рублей. Эта компания управляет захваченными предприятиями в неподконтрольных властям районах Донбасса.

За время войны на подконтрольной «ДНР» территории появились свои олигархи, которые приумножили свои состояния в условиях дефицита товаров и отжима бизнеса в ОРДО. «Новости Донбасса» провели расследование о деятельности макеевца Дмитрия Егурнова и экс-депутата Донецкого облсовета Игоря Андреева, которые несмотря на работу при «ДНР», продолжают вести бизнес и на подконтрольной властям территории, в том числе, выполняя госзаказы.

Общество

Группировки «Л-ДНР» развернули активную агитационную работу среди жителей ОРДЛО по оформлению российского страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). В частности, людям с паспортами РФ рассказывают о российских пенсиях, но умалчивают, что эти пенсии могут быть назначены только фактически проживающим в России.

В группировке «ДНР» считают, что подземные толчки в Макеевке не представляют угрозы для зданий. Подземные колебания в Советском районе города отнесли к малым техногенным землетрясениям.

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