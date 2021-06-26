Еще 756 случаев коронавируса зафиксировали в Украине

За пятницу, 25 июня, в Украине выявили 756 новых случаев заражения коронавирусом, что на 120 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 835 человек, а 35 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 233 546 человек. Из них выздоровели 2 161 972 пациента, а 52 269 человек умерли.



Вчера провели 45 863 тестирования.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве (205), Киевской области (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33 областях)



В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.